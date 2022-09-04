Dış Basın Birliği, TGF 67. Başkanlar Konseyi Toplantısında temsil edild

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 67. Başkanlar Konseyi toplantısı, Batı Trakya Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğinde Tekirdağ’da yapıldı.

Toplantıya Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’dan, Balkanlar’dan ve KKTC’den 130’un üzerinde gazeteci, cemiyet başkanı katıldı.

Basının sorunları ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıya, Dış Basın Birliği Başkanı Selim Sayarı’yı temsilen, Birliğin TGF Temsilcisi Züleyha Karaman katıldı.

Başkanlar Konseyi toplantısında söz alan cemiyet başkanları ve gazeteciler, mesleki konulardaki önerilerini dile getirdiler.

Züleyha Karaman, toplantıda yaptığı konuşmada, Dış Basın Birliği’nin amaç ve misyonu hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kıbrıs Türk halkının hayatın her alanında insanlık suçu ambargolar altında olduğuna işaret eden Züleyha Karaman, toplantıya katılan gazetecilere, Kıbrıs Türkü’ne uygulanan insanlık suçu ambargoları yayınlarında daha fazla gündeme getirmeleri çağrısı yaptı.