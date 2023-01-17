Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Ömüraliyev ile biraraya geldi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirerek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev ile makamında biraraya geldi.

Söz konusu ziyaret, KKTC yetkilileri tarafından TDT Genel Sekreteri ve Sekreterya nezdinde gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret özelliğini taşıyor.

Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, görevine yeni atanan genel sekretere gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde, KKTC'nin Türk Dünyası içinde hak ettiği yeri almasından dolayı memnuniyetini dile getirerek yeni dönemde ülkemiz ile TDT arasındaki işbirliği ve diyaloğun her alanda artarak devam etmesi için bakanlığının üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

Hatırlanacağı üzere, KKTC, 11 Kasım 2022 tarihinde Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen TDT 9. Zirve Toplantısı’nda Macaristan ve Türkmenistan’dan sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Anayasal ismiyle üçüncü Gözlemci Üye Ülke olarak teşkilata kabul edilmiş ve söz konusu tarihten sonra teşkilatın toplantı, etkinlik ve faaliyetlerine aktif katılım sağlamaya başlamıştı.

Türk Devletleri Teşkilatı Gözlemci Üyeliği, KKTC'nin İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’ndan sonra uluslararası örgütler nezdinde kazandığı üçüncü temsiliyettir.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam yurda dönecek.