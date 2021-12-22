“Döviz kurlarındaki düşüş fiyatlara yansımayacak mı?”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, döviz kurlarındaki düşüşe dikkat çekerek, “Döviz artışına endeksli olarak artırıldığı söylenen akaryakıt ve market fiyatları, dövizdeki düşüş göz önüne alınarak geri çekilecek mi? Hükümet edenler bunları denetleyecek mi?” diye sordu.
Hak-Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükoğlu, son zamların ve iyice pahalılaşan hayatın halkı günden güne ciddi bir çıkmaza soktuğunu kaydetti.
Büyükoğlu, fırsatçıların denetlenmesi gerektiğini belirterek, devletin bu sürece müdahil olması gerektiğini kaydetti.