DP'li kadınlardan Atlılar Şehitliği ile Muratağa Sandallar Şehitliği’nde anma töreni

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer başkanlığındaki DP Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Atlılar Şehitliği ile Muratağa Sandallar Şehitliği’nde şehit aileleri ve köy halkıyla birlikte anma töreni gerçekleştirdi.

DP Kadın Örgütü’nün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla verilmek üzere hazırladığı mektup da anma töreni sırasında okundu.

Mektupta, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’daki katliamların sorumlularının illerinin uluslararası mahkemede yargılanarak cezalandırılması ve Kıbrıs Türk kadını üzerindeki izolasyon ve ambargoların kaldırılması talep edildi.

İlk olarak Atlılar Şehitliği ziyaret edilerek, şehitliğe karanfil bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer burada yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün uluslararası bir gün olduğunu hatırlatarak, DP kadın örgütü olarak bu önemli günde şehit aileleri ve köylülerle birlikte Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitlerini anmak istediklerini söyledi.

DP Kadın Örgütü olarak Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BM Genel Sekreteri’ne verilmek üzere bir mektup yazdıklarını kaydeden Özcafer, Kıbrıs Türk kadınının milli mücadele yıllarında çektiği eza, cefa ve haksızlığa dikkat çekti ve Kıbrıs Türk kadını üzerindeki ambargo ve izolasyonların kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

İKİNCİ TÖREN MURATAĞA SANDALLAR ŞEHİTLİĞİ’NDE

Muratağa Sandallar Şehitliği’nde gerçekleştirilen törende ise, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, milli mücadele yılları ve katliamlar hakkında bilgi vererek, anılarını paylaştı. Aşır, 1974’te katliam çukurları açılırken, tüm dünya medyasının da orada olduğunu ancak dünyanın bu katliamlara sessiz kaldığını vurguladı. Aşır, şehitlerin anılarını yaşatmak istediklerini, yaşananların unutulamaması için gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çay partileri, balolar düzenleyip, başarılı kadınları ödüllendirdiklerini, çeşitli platformlarda kadın haklarının tartışılarak gündeme getirildiğini ancak geçmişi de unutmamak gerektiği bilinciyle Muratağa Sandallar ve Atlılar Şehitliklerini ziyaret ettiklerini ifade etti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer daha sonra, BM Genel Sekretyeri’ne yazılan mektubu da okudu. Özcafer’in konuşmasının ardından şair-yazar Feyzan Korur şehit kadınlar için yazdığı şiiri okudu.

Muratağa Sandallar Şehitliği’ni ziyaret eden kadınlar, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Daha sonra ise Muratağa Sandallar Atlılar Şehitler Müzesi ziyaret edildi.

Şehit çocukların ders yaptığı küçük sıralara oturan ziyaretçiler, katliamları anlatan “Gelinciğin Gözyaşları" isimli belgeseli izleyerek "Adım Adım Soykırım” kitabını aldılar.

MEKTUP

DP’nin BM Genel Sekreteri’ne yolladığı mektubun içeriği şöyle:

“Bugün 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü kutlanırken, 1964’ten bu yana Kıbrıs Rum tarafının sürdürmekte olduğu, tutum nedeniyle Kıbrıs Türk kadınlarının ekonomik sosyal, siyasal ve kültürel izolasyonlar, uluslararası toplumdan soyutlanmalar ve ambargolar altında yaşamakta olduklarını bir kez daha dikkatinize getirerek, toplumlararası çatışmaların en ağır bedelini çocuklarını, eşlerini, babalarını kaybederek yaşayan kadınlarımızın, çağdaş dünyanın parçası olma hakkına sahip olduklarını vurgulamak isterim

Bugün, 14 Ağustos 1974’te Atlılar, Muratağa ve Sandallar’da vahşice katledilen 126 kadın ve çocuklarımızın mezarları başındaydık. Tek suçları kadın, Türk ve çocuk olmak olan bu insanlarımızı acımasızca katleden katillerin hala yargılanmadan Kıbrıs Rum toplumu arasında yaşamlarını sürdürdüklerini bilmek, acımıza acı katmaktadır.

Adamızda kalıcı bir barışı sağlayabilmenin yolunun her şeyden önce bu kadın ve çocuk katillerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasından geçtiğine inanıyoruz.

Bizler, kadın olmanın bedelini 1964’ten bu yana hayatlarıyla ödeyen kadınlarımızı bugün vesilesiyle bir kez daha saygıyla anarken, Kıbrıs Türk kadınlarının üzerinde devam etmekte olan uluslararası izolasyon ve ambargoların bir an önce kaldırılması talebimizi sizin nezdinizde, tüm uluslararası camia ile paylaşmak isteriz.

Kıbrıs Türk kadınları, Kıbrıs’ta siyasi eşitliğimize dayalı, kalıcı bir barışa ve ona ulaşacak sürece katkı verecek kapasiteye ve iradeye sahiptir. Haklı olarak isteğimiz bize karşı işlenen insanlık suçlarının faillerinin yargılanmasıdır.