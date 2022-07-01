Dr. Fazıl Küçük’ün Heykeli İsmini Taşıyan Parkta açıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Türk Halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün heykelini, adının verildiği Taşkınköy’deki Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda konumlandırdı.

LTB tarafından yaptırılan heykelin açılışına LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye meclis üyeleri, Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi, Dr. Fazıl Küçük Vakfı üyeleri, Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu, LTB çalışanları ve bölge sakinleri katıldı.

Sanatçı Sevcan Çerkez tarafından yapılan heykelin açılışı öncesinde Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşma yaptı.

Küçük: “Bu heykel bir mücadelenin sembolüdür”

Küçük ailesi adına düşünce ve duygularını paylaşan Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, heykelin Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadelenin bir sembolü olduğunu, Dr. Küçük’ün de bu mücadelenin liderliğini yalnız değil, herkesin ataları ile birlikte yaptığını belirtti.

Mehmet Küçük, bu heykeli gören çocuk ve gençlerin Dr. Küçük’ün kim olduğunu ve neler yaptığını öğrenmelerini temenni ederek, bu konuda ailelere de görevler düştüğünü, mücadele yıllarını kin ve nefret kusmadan, gerçeklere dayalı olarak çocuklarına öğretmelerini tavsiye etti.

Yapımı devam eden yeni havalimanına Dr.Fazıl Küçük’ün adının verilmesi talebinde de bulunan Mehmet Küçük, bu sayede bu havalimanını kullanacak yüz binlerce kişinin Dr. Küçük’ü ve verdiği mücadeleyi öğrenebileceğini belirtti.

Mehmet Küçük sözlerinin sonunda LTB Başkanı Mehmet Harmancı başta olmak üzere heykelin ortaya çıkmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Başkan Harmancı: “Dr. Küçük Kıbrıslı Türklerin bu adada kimlik ve kültürlerini demokratik ve laik şekilde koruması mücadelesinin öncülerindendi”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında mevcut parkın 20 yıl önce açıldığını ve birçok merhaleden geçtiğini ifade ederek, yaklaşık bir buçuk yıllık sürede belediye olarak parkta önemli değişimler yaşattıklarını ifade etti.

Bu değişimler yaşanırken bölge sakinlerinin de parka sahip çıktığını dile getiren Başkan Harmancı, bununla beraber modern hayatımızdan kesitler sunan heykellerle de parkı donattıklarını aktardı.

Başkan Harmancı, “İsmi Dr. Fazıl Küçük olan bu parkın sadece ismi ile değil görüntüsünün de içerisinde bulunduğu bir yapı oluşturmak istedik. Onun tıpkı halkçı karakterini yansıtacak, insana yakın bir betimlemesini yaratmak istedik, bu noktada da sevgili Sevcan Çerkez yine çok değerli bir çalışmaya imza attı ve bu heykeli bizlere kazandırdı.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Dr. Küçük’ü anlamak, toplumla birlikte neyin mücadelesini verdiklerini iyi görmek gerektiğini dile getiren Başkan Harmancı, “O, Kıbrıslı Türklerin bu adada kimlik ve kültürlerini demokratik ve laik kimliklerini şekilde koruması mücadelesinin öncülerindendi. Halkından ve onların sıkıntılarından hiç kopmadı, halkçılık teriminin altını dolduran ender siyasi figürlerden bir tanesiydi.” dedi.

Konuşmaların ardından Dr. Fazıl Küçük’ün heykeli, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu ve sanatçı Sevan Çerkez tarafından açıldı.