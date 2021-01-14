Dr.Küçük için mesajlar

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, milli mücadele yıllarında topluma öncülük etmiş, ömrünü Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini korumaya adamış büyük bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Küçük’ün 37’nci ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı anma mesajında, halktan biri olarak halk için siyaset yapan, yardımsever, mütevazi ve yüreği insan sevgisi dolu kişiliğiyle Kıbrıs Türk halkının gönlünde özel bir yere sahip olan lider Dr. Küçük’ün, en sıkıntılı dönemlerde topluma önderlik ettiğini, direnişin sembolü olduğunu kaydetti.

“Dr. Küçük’ün geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatan mücadelesi, gelecek için çok önemli bir yol gösterici olmuştur. O’nun özgürlük ve varoluş mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz” diyen Çavuşoğlu, Küçük’ü vefatının 37.yıldönümünde rahmet ve minnetle andığını, aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.

MEMUR SEN

Kıbrıs Türk Memur-Sen, milli mücadele ve özgürlük lideri Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 37. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andığını kaydetti.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yayımladığı anma mesajında, “İngiliz sömürge döneminin zor koşullarında, Kıbrıs Türkü’nün vermiş olduğu siyasi var oluş mücadelesinde liderlik yapmak her babayiğidin harcı değildi . Dr. Fazıl Küçük, işte bu zor olanı başardı. Dilimizin, ırkımızın, dinimizin, örf ve adetlerimizin korunması ve yaşatılması mücadelemizde, halkımızla iç içe oldu ,önderliğimizi yaptı” dedi.

Manga, Şeriye Mahkemeleri’nin kaldırılarak, yerine ‘Türk Aile Mahkemeleri’nin’ kurulması ve Türk tarihi okulları ile Evkaf İdaresinin, Kıbrıs Türk halkına devredilmesini sağlayan Küçük’ün 1 Nisan 1955’te, Enosis hedefiyle kurulan Eoka Rum Tedhiş Örgütü’ne karşı direnişe öncülük ettiğini, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunda öncülük yaparak ilk hücresinde ‘Ağrı’ kod adıyla aktif rol aldığını belirtti.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının yürüttüğü var oluş mücadelesinde hep ön safhalarda olduğunu vurgulayan Manga, “ Liderimiz Dr.Fazıl Küçük’ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kıbrıs Türkü sizi her zaman kalbinde yaşatacak, saygıyla anacaktır.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021, 12:29