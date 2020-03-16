Dr Sıla Usar İncirli: "Korku ve endişe virüsle mücadelemizde bize fayda sağlamıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr Sıla Usar İncirli, Koronavirüs'e karşı aileleri uyarıcı bir paylaşım yaptı.İncirli, sosyal medya hesabından uyarılarda bulunarak, “Aşırı medya takibinden kaçının. Korku ve endişe virüsle mücadelemizde bize fayda sağlamıyor” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ve Ruh Sağlığımız

Dünyada ve ülkemizde koronavirüs yayılımını önlemek için tedbirler yoğunlaştırılırken hepimizin günlük yaşamında önemli değişiklikler oldu.

Öncelikle bütün uyarılara ve önlemlere eksiksiz ve kesin bir şekilde uymalıyız. Bunu yaparken de krizin ve alınan önlemlerin yarattığı stresle baş etmeyi başarmalıyız.

Yaşamımıza giren bazı yeni terimleri anlamakta fayda var:

Sosyal mesafelenme (social distancing); diğer insanlarla en az 2 m lik mesafeyi korumak, toplu yerlerde ve toplu taşıma araçlarında bulunmaktan kaçınmaktır. İçinde olduğumuz günlerde hepimizin alması gereken bir önlemdir.

Karantina; koronavirüse maruz kalan kişilerin hasta olup olmadıklarını görmek için diğerlerinden ayrılmasıdır. Koronavirüs için bu süre 2 haftadır.

İzolasyon; koronavirüse yakalanmış kişilerin diğer bireylere bulaş olmaması için ayrılmasıdır.

Elbette sınırlı kaynaklarla, alıştığımız sosyal temas ve uyaranlar olmadan günler, haftalar boyunca evde kalmanın, çalışamamanın ruh sağlığı üzerinde bir etkisi vardır.

Kendimizin veya ailemizin hastalanması ihtimali bizi korkutabilir, endişelendirebilir.

Günlük yaşam rutinimizin değişmesi, evde uzun saatler geçirmemiz kendimizi üzgün ve yalnız hissetmemize neden olabilir.

İzolasyon ve karantinada olmak özgürlüğümüzün kısıtlanması düşüncesi öfke yaratabilir.

Hasta isek veya koronavirüs taşıyan biri ile temas etmişsek damgalanmış hissedebiliriz.

Bu zor süreçte bizi psikolojik olarak destekleyecek önerilere kulak verelim:

Virüs ile ilgili gereğinden fazla medya yayınlarını takip etmeyelim, Sağlık Bakanlığı’nın, Kıbırs Türk Tabipleri Birliği’nin, Dünya Sağlık Örgütü’nün bilgilendirmelerini izleyelim. Aşırı medya takibi korku ve endişeyi artırabileceği gibi virüsle mücadelemizde bize fayda da sağlamaz.

Kendimiz ve çocuklarımız için günlük rutin oluşturalım. Yapabiliyorsak evden çalışmaya, öğrenmeye, egzersiz yapmaya, evcil hayvanlarımızla ilgilenmeye ve günlük yaşam aktivitelerimizi sürdürmeye devam edelim.

Kendimize iyi bakalım. İyi beslenelim, iyi uyuyalım, alkol kullanımından kaçınalım. Yapmaktan hoşlandığımız etkinlikleri yapalım. Kitap okumak, müzik enstrümanı çalmak veya müzik dinlemek, film izlemek, bahçe işi yapmak gibi. İnsanlarla bağlantımızı kesmeyelim. Dostlarımızla, aile bireylerimizle telefonla veya sanal ortamda konuşalım, nasıl hissettiğimizi paylaşalım.

Korku ve endişe bulaşıcıdır, hatta virüsten daha fazla, kendimizi ve çocuklarımızı korku ve endişeye teslim etmeyelim. Unutmayalım ki çocuklarımız bizlerden gördüklerinden etkilenirler. Korku içinde değil umudu koruyarak, suçlayarak değil dayanışarak, sakin ve güvenli bir şekilde yaşamaya devam edelim.