Dünya Çevre Günü’nde “Çocuk Çevre Şenliği” gerçekleştirildi

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekmek amacıyla bu sabah Gelibolu İlkokulu’nda Lefkoşa Bölge ilkokullarından öğrencilerin katılımıyla “Çocuk Çevre Şenliği” gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl Dünya Çevre Günü kapsamında tema, plastik kirliliğine çözüm bulunması ve ülkede de bu konuya yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ve bazı bürokratlar katıldı.

Etkinlikte Çevre Koruma Dairesi personeli Doç. Dr. Nazım Kaşot tarafından çocuklara plastik kirliliği ve canlılara olan olumsuz etkileriyle ilgili bir bilgilendirme de yapıldı.

Bilgilendirmenin ardından Lefkoşa Bölge İlkokullarından katılacak öğrencilere boş bez çantalar ve boya malzemeleri verilerek, çocukların plastik kirliliği ve azaltılmasına ilişkin düşüncelerini çantalara resimlemeleri istendi.

Şenlik kapsamında kurulan 4 ayrı masada çocuklara çevre ve plastik kirliliğiyle ilgili bilgilendirmeler de yapıldı.

Masalar; Çevre Koruma Dairesi, Orman Dairesi, Taşkent Doğa Parkı ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti tarafından kurularak, resim çizimi sonrasında öğrencilerin masalarda bilgi almaları sağlandı.

Etkinliğin tamamlanmasının ardından çocuklara ve sorumlu öğretmenlerine katılım belgeleri de verildi.