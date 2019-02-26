



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk önce onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okutulup onaya sunuldu. Tezkere, oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin KKTC ile TC Hükümeti Arasında Ulusal/Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’daki üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okutulup onaya sunuldu. Tezkere, oy birliğiyle kabul edildi.

Yüksek Yönetim Denetçisinin (Ombudsman) 1 Temmuz-31 Aralık 2018 çalışma dönemine ait raporuna ilişkin tezkeresi okutulup bilgiye sunuldu.

Genel Kurul’da daha sonra dün alınan karar uyarınca güncel konuşmalara geçildi.



İlk sözü UBP milletvekili Dursun Oğuz aldı. Oğuz, tarım ve hayvancılıkla ilgili konuştu.

Dursun Oğuz, “Hükümet, üretime de üreticiye de sahip çıkamadı. Üretici zarara mahkum ediliyor. Narenciyenin yarısı dalında”dedi.

Oğuz, Güzelyurt bölgesinde zarar gören narenciye ürünlerinin zararının ödenip ödenmeyeceğini de sordu.

Dursun Oğuz, üretici sayısının günden güne düştüğünü, üreticinin borç içinde olduğunu savunarak, “Narenciye üreticisi ağlıyor. Bu sektör yokuş aşağıya gidiyor. Çok büyük kayıplar veriyoruz” dedi.

“Neden çiftçiler sokakta, hayvancı neden bağırıyor?” ifadelerine veren Oğuz, “Tarım Bakanlığı güzel reklam yapıyor ama işin gerçeği farklı” şeklinde konuştu.

Tarım Bakanlığı’nın tarım ve hayvancılıkla ilgili düzenlemeleri konusunda bilgi talep eden Oğuz, “Üretici aylardır sürünüyor ama bu hafta mutluluk haftası. Doğrudan gelir desteği, kuraklık paraları ödeniyor. İnşallah eylem olmaz… Üreticinin yanında olursunuz.” dedi.

Tarım Bakanlığı’nın bir yıllık icraatlarıyla ilgili açıklamalarını Meclis kürsüsünden okuyan Oğuz, icraatları eleştirdi. Oğuz, “Bakanlık neden bu kadar reklama ihtiyaç duyuyor? Tarım Bakanlığı da devlet de bir bütün. Her şeyi bir yılda yaptık derseniz olmaz” ifadelerini kullandı.