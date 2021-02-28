Eczanede hırsızlık girişimi

Eczanede hırsızlık girişimi
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 Lefkoşa’da, camını kırıp içeri girdiği eczanede hırsızlık yapan kişi, polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı. 

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Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre, bugün saat 11.15’te Lefkoşa'da, T.K. (E-32), sokağa çıkma yasağını da ihlal ederek Küçükkaymaklı bölgesindeki “Gülizar Özteknik Eczanesi”nin camını taşla kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra eczane içerisine girdi ve 2 paket hap/ilaç ve 260 TL nakit parayı çaldı.

T.K., polis ekipleri tarafından eczanede bulunduğu sırada suç üstü tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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