"Ehliyet Protokolü" TBMM tarafından onaylandı

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında Ocak 2019’da imzalanan Ulusal Sürücü Belgelerinin ve Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Protokolü, TBMM tarafından onaylandı. Protokol, TC Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre böylelikle Türkiye’de çalışma veya tahsil amacıyla ikamet edenler, KKTC ehliyetlerini TC ehliyeti ile değiştirebilecek.

Söz konusu protokol, KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından 26 Şubat 2019 tarihinde onaylanmıştı.