Elektirik kesintisi

Yeniboğaziçi Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bu sabah 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; İskele ve Longbeach Bölgesi, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol, Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi, Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar, Mormenekşe Su Kuyuları, Caesar Apartmanları, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.