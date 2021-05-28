Emekliye çıkan Meclis personeline hizmet plaketi

Cumhuriyet Meclisi kadrolarında emekliye ayrılan personellere düzenlenen etkinlikle hizmet plaketleri verildi.

Gerçekleşen etkinlikle Meclis eski Genel Sekreterleri Emine Sarı, İbrahim Avkan, Teknik İşler eski Şube Amiri Mehmet Özyurtlu , Parlamenter Hizmetler eski Şube Amiri Muazzez Özçakır, Eski Başkan Sekreteri Sevil Karaokçu ve Meclis Emektarı Ahmet Kaya hizmet plaketlerini aldı.

Etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu,Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Genel Sekreter Seral Fırat, Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz, İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Nadire Bayraktaroğlu ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da katıldı.

Emekliye ayrılan personele hitaben bir konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis’e uzun yıllar hizmet verip emekliye ayrılmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Görev yapan müdür ve diğer personellerin Meclis’e olduğu kadar ülkeye de aynı zamanda hizmetler ve değerler kattığını kaydeden Sennaroğlu, emekliye ayrılan personelin bilgi ve deneyimlerinden her zaman yararlanmak istediklerini ifade etti.

Yaşam devam ettiği sürece insanların emekli olsa dahi ülkesi ve milleti için çalışmayı devam edeceğine inanç belirten Sennaroğlu, personellere hizmetleri için teşekkür etti ve bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Sennaroğlu’nun konuşmasının ardından emekliye ayrılan personellere hizmet plaketleri verildi.