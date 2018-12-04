"Emirname bölge halkına sorulmadan hazırlandı"

UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk emirnameler konusunda söz aldı.

Öztürk, Karpaz bölgesinde 10 yıldır yürürlükte olan emirname bulunduğunu, bu ortadayken Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi emirnamesi hazırlandığını ifade etti.

Emirname geçirilmeden gündeme gelmesinin fırsatçılara gün doğurduğunu, bunun da zengini daha zengin yapacağını belirten Öztürk, yatay büyümede fiyatların artacağını, dar gelirlinin de ev almakta daha da zorlanacağını söyledi.

Emirnamenin bölge halkına sorulmadan hazırlandığını, sorulduğu zaman da karşı olduklarını söylediklerini belirten Öztürk, emirnamenin geçirileceğini ancak talebinin emirnamenin süreli olması olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından yazılı ve sözlü sorulara yer verildi.

Böylece Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimini 10 Aralık Pazartesi yapacak.