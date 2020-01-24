banner22

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasa Tasarısı görüş ve öneri bekliyor

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasa Tasarısı görüş ve öneri bekliyor
banner32

 Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı, ilgili çevrelerin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kamu görevlileriyle ilgili yasalardaki baremlerin, kamuda görev yapan engellilere uygulanmamasından doğan mağduriyetin giderilmesini amaçlayan tasarıyla yüksek lisans, doktora ve ikinci üniversite eğitimi almış engellilere barem içi artış hakkı verilmesi de düzenleniyor. 
Resmi Gazete’nin 21 Ocak tarihli sayısında yayımlanan tasarıyla ilgili görüş ve öneriler yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulabilecek.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Şeyma Subaşı, Bebek'teki kafesinin kepenklerini...
Şeyma Subaşı, Bebek'teki kafesinin kepenklerini...
  1. Magazin

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿