"Erbulut Cimnastik İhtisas Kulübü" açıldı halkın hizmetine sunuldu

Ülkemizin deneyimli milli cimnastik antrenörlerinden KKTC artistik Cimnastik milli Takım Antrenörü Mustafa Erbulut, kendi kulübünü Şubat ayında kurarak çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Erbulut Cimnastik İhtisas Kulübü, özelde cimnastik branşında genelde ise tüm spor dallarına güçlü altyapılar oluşturarak ülkemiz sporunun gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da görkemli bir şekilde “Erbulut Cimnastik İhtisas Kulübü” açıldı ve halkın hizmetine sunuldu.

Salonda en modern cimnastik aletleri ile yer alan merkezde, eğitime gelen çocukların büyük bir keyif ile spor yaptıkları bir alan yarattılar.

“Erbulut Cimnastik İhtisasKulübü”, öğrenmenize yardımcı olmak için profesyonel antrenörler ile güvenli, samimi bir ortam sağlıyor. Merkezde cimnastik, yeteneklerinize bakılmaksızın herkesi kapsayacak şekilde uyarlanabilir program yer alıyor.

Kulüb, hem Cimnastik hem de eğlence için harika bir tecrübe sunuyor; sporun sunduğu çeşitli fiziksel aktivitelerden zevk almak için her yaştaki Cimnastikçi ve sporcuları, cinsiyetleri ve yetenekleri bir araya getiriyor.

Ayni zamanda yarışmalara, KKTC Cimnastik Federasyonu Milli Takım Antrenörü Mustafa Erbulut ve dernekte yer alan cimnastikciler bir çok ülke de mücadele ederek büyük başarılara da imza attılar.

Resmi açılışını Spor Dairesi yetkilileri tarafından yapılan Lefkoşa Cimnastik İhtisas Spor Kulübü'nün kuruluş amacı ise; Kulüp sayısını artırarak Cimnastik Fedarasyonu'na özerklik yolunda gerçek anlamda destek vermek, başarılı sporcular yetiştirmek, ulusal ve uluslararası yarışmalara sporcular hazırlamak” olduğuna vurgu yapıldı.

Özellikle Kulüp ülkemizde cimnastik sporunu yayarak sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışmalarına son sürat devam edeceğini belirtti.

Kulubün açılış kurdelesini kesen Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan Lefkoşa’ya kazandırılan Jimnastik salonunun önemine dikkati çekerek, katkı sunan herkese teşekkür etti. Açılışa Federasyon Başkan Hasan Sapsızoğlu,Kulüp Başkanı Emel Serdaroğlu,eski Federasyon Başkanı Mehmet Sporcuoglu,önceki dönem Federasyon Başkanım Erbay Sancak ve tüm sevenleri katıldı.

Kulübün bünyesinde tümü milli takım kadrosundan yetişmiş 4 Antrenör 5 asistan bulunmaktadır. Merkezin bir diğer önemli özelliği ise güvenilir olması, ısıtmalı ve soğutma sistemi olan ayni zamanda merkez kamera sistemiyle döşenmiş olup veliler çocuklarını dinlenme salonunda oturup beklerken görme imkanı yaşıyorlar.

Aktif olarak yapılan branşlar ;

*Temel Cimnastik

* Artistik Cimnastik

* Yetişkinler yönelik Cimnastik dersleri

* Anne ve Çocuk Gurupları

*Ayni zamanda salondan ve ekibden yararlanmak isteyenlere de kreşlerle işbirliği içinde olrak okullardaki yetenekleri keşfedip tüm çocukları hareket ettirerek sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyorlar.

KKTC artistik Cimnastik milli Takım antrtenörü Mustafa Erbulut, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaşarak emeği geçenlere işte şu şekilde teşekkür etti;

BAŞARI ASLA TESADÜF DEĞİLDİR Sloganıyla Hareket ederek, 3 Yaşından itibaren aktif olarak içinde bulunduğum Artistik Cimnastik Branşında 14 sene Milli Takım Kadrosunda yer alarak, Sayısız Türkiye Şampiyonaları ve Kulüplerarası Müsabakalar yanında , Uluslararası Boğaziçi Turnuvası gibi büyük bir organizasyonda ülkemizi 4 Yıl üst üste Temsil eden Tek Kıbrıslı Türk sporcu olarak ve bu başarıların yanında yılmadan çalışarak ve herzaman hayalini kurduğum Antrenörlük vasfını 19 Yaşında kazandım... Şuan 3. Kademe ANTRENÖRLÜK belgesine Sahip olarak 15 senedir aktif oarak KKTC Cimnastik Federasyonu Bünyesinde Yarışmacı Gurup Antrenörlüğü yapmaktayım...

En Büyük Hayalim Yetiştirmekte olduğum sporcuların üst düzey bir alt yapı merkezinde daha profesyonel ekipmanlarla çalışarak başarılarımızı dahada iyiye taşıyabilmekti ve KKTC 'de Bu düzeyde bir altyapı merkezini İlk olarak açmanın haklı gururunu yaşadığım için binlerce kez şükürler olsun...

Bu özel günümüzde bizleri yanlız bırakmayan başta Spor Dairesi Müdürümüz Sn. Mehmet Özbilgehan , Federasyon Başkanımız Sn. Hasan Sapsızoğlu,Kulüp Başkanımız Sn Emel Serdaroğlu ,Herzaman söyledim ve söyleyeceğim bugünlere gelmemde büyük katkısı olan eski Federasyon Başkanımız Sn. Mehmet Sporcuoglu, Yine Bu Camia adına çok güzel başlangıçlar başlatan Önceki dönem Federasyon Başkanımız Sn. Erbay Sancak 'a, bana herzaman destek olan Annem ,Babam ve çok değerli eşime, Birlikte çalıştığımız Kulüp antrenörlerim ve asistanlarımıza, Emekleri herşeyden önde gelen değerli velilerime, arkadaşlarıma ve çok kıymetli sporcularıma Sonsuz Teşekkür ederim... Ayrıca yanımızda olamayıp arayıp ,mesaj olarak güzel dileklerini ileten tüm eş ,dost ve akrabalarımıza sonsuz teşekkür ederiz...

Ayrıca en büyük teşekkürü hakaretlerden biride Kulübümüze sponsor olarak bu birbirinden güzel fotoğrafları çeken kardeşim ALİ İHSAN AKÇA... Çok teşekkür ederiz kardeşim benim...

Tün halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2019, 11:22