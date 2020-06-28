Erdoğan ile görüşmesinin detaylarını açıkladı

TRT Haber’de KKTC gündemine ilişkin sorulara yanıt veren Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde neler konuşulduğunu açıkladı.

Erdoğan ile ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmeleri konuştuklarını ifade eden Tatar, korona virüs sürecinde Türkiye’nin KKTC’ye desteğinden ötürü Erdoğan’a teşekkür ettiğini kaydetti.

Başbakan Tatar, Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarını konuştuklarını kaydederek Sayın Erdoğan da Doğu Akdeniz konusunda genel anlayışı teyit etti. Yani Türkiye kararlılığını bu bölgede devam ettirmektedir. Haklarımızı koruma adına siyasetimizin ileriye taşınabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti verdiği kararlarının yüzde yüz arkasındandır ve başarılı olunduğunu da görüyor dedi.

Aynı zamanda Covid-19 gerekçesi ile yaptığımız çalışmalar, aldığımız tedbirler ve bize Türkiye’nin gösterdiği ilgiyi ve desteği karşısında kendisine teşekkür ettiğini ifad eden Başbakan Tatar, 1 Temmuz itibari ile karşılıklı seferlere artık başlama aşamasına geldiğimizi söyledim dedi.

1 Temmuz’dan itibaren PCR testlerin yapılması şartı ile karantinasız KKTC’ye gelebileceklerini ve bizlerin de Türkiye’ye tekrar gelebileceğimiz bir durum ortaya çıkmıştır diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu bilgiyi de verdiğini ifade etti.