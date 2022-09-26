Erenköy Mücahitler Derneği’nin yeni yönetimi belirlendi. Başkanlığa Mustafa Arıkan seçildi.
Verilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün 70 üyenin katılımıyla Hamitköy’deki dernek lokalinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da gündemdeki konular görüşüldü ve seçim yapıldı.
-3 aday yarıştı
Yönetim Kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:
“Mehmet N.Erçikan, Enver Yetkili, Hasan Galip, Böğürtlen Zorlu, Cem Boran, Yonca Yaylalı, Fadıl İncirli, Hasan Emirali, Zihni Halilhan ve İlkay Salihoğlu.”
Görev dağılımınınsa yönetim kurulu toplantısında yapılacağı açıklandı.