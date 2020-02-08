Erhürman Akdoğan’daydı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşturmak için uğraş verdiklerini söyledi…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimi çalışmaları çerçevesinde Güney Mesarya Bucak Örgütü’nün Akdoğan’da düzenlediği dayanışma yemeğine katıldı.

Etkinlikte partililere hitap eden Erhürman, en geniş istişareli toplantılar ve parti yetkili organlarının aldığı kararla bir yola çıktıklarını kaydederek, bu yolu birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Erhürman, 1970’ten beri bu ülkede değiştirmek istedikleri şeyler olduğunu belirtti.

Erhürman, barış ve çözüm mücadelesinde çok büyük bedeller ödediklerini de dile getirdi ve federal çözüm için uğraş verdiklerini söyledi.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum, uluslararası hukukla buluşturmak için uğraş verdiklerini de söyleyerek, “Kıbrıs Türk halkı çözümü de yapar, barışı da yapar, kendi ayakları üzerinde dimdik de durur ve dünyayla buluşur” dedi.