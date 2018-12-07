Erhürman, arama çalışmalarını inceledi ve bilgi aldı

Başbakan Tufan Erhürman, bugün akşam saatlerinde Ciglos bölgesine giderek, devam eden arama çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Kayıp kardeşimizi arama çalışmaları GKK, PGM ve Sivil Savunma tarafından 24 saat aralıksız sürdürülüyor.”dedi.

Başbakan Erhürman açıklamasında, Evkaf ve Kızılay’ın maddi hasar bulunan yerlerde, ihtiyaçlı durumdaki yurttaşlara yardım ulaştırdığını, Evkaf’ın ise toplumsal dayanışma adına bağış kampanyası başlattığını belirtti.

Başbakan, “KTMMOB felaketten zarar gören tüm bölgelerde durumu, varsa hata ve ihmalleri saptayan bir bilimsel raporu en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarına başladı. PGM de Ciklos’taki olayla ilgili adli soruşturmayı yürütüyor. Bir kez daha kaybettiğimiz kardeşlerimize Tanrıdan rahmet, yakınlarına sabır dilerim.”ifadelerini kulandı.