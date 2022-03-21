Erhürman: “Belediyeler reformu ciddi bir iştir”

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak sunuşlara yer verildi. Bu bölümde Meclis'in çalışma günleriyle ilgili karara ve belediyelerle ilgili yasaların ivediliğine muhalet partileri itirazlarını ortaya koydu.

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu arasında dostluk grubunun üye sayısını belirleyen kararı oy birliğiyle onaylandı.

16 üyeden ve 8 Yönetim Kurulu üyesinden oluşacak dostluk grubunun UBP’den 6, CTP’den 5, DP’den 2, HP’den 2, YDP’yi temsilen 1 üyesi oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra, Danışma Kurulu’nun gelecek birleşimine ilişkin kararı ele alındı. Danışma Kurulu’nun toplantı gün ve saatlerini belirleyen kararı Genel Kurul’un bilgisine getirildi.

Cumhuriyet Meclisi’nin 28 Mart Pazartesi günkü birleşiminde yasama öncelikli olmak üzere, yasama ve denetim birlikte görüşülüp, 29 Mart Salı günkü birleşimin ertelenmesine ilişkin oy birliğiyle aldığı karar Meclis Genel Kurulu’nu gündemine getirildi.

ERHÜRMAN: “ÇOĞUNLUK SİZDE OLABİLİR AMA MECLİS’İN NE ZAMAN ÇALIŞIP, ÇALIŞMAYACAĞINA SİZ KARAR VEREMEZSİNİZ”

Konu hakkında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu önerinin Danışma Kurulu’ndan oy çokluğu ve muhalefetin ret oyula geçtiğini belirterek, ülkenin durumu ortadayken Meclisi’n haftada bir toplanmasını eleştirdi.

Parti başkanlarıyla konun istişare edilmemesini eleştiren Erhürman, memleketin altının üstüne geldiğini, önemli yasa tasarılarının istişare edilmediğini, işlerin ise ben yaparım olur mantığıyla yürütülmeye çalışıldığını savundu.

Erhürman, bu şartlarda Meclis’in çalışma barışı içinde işlemesinin de berhava edildiğini ifade ederek, bu konuda parti başkanları ile görüşme çabası içine girilmemesini eleştirdi.

Erhürman, siyaset kurumunun itibarının yerle bir edildiğini, oy çokluğuyla alınan kararın geri çekilmesini isteyerek, 21 muhalefet milletvekilinin yokmuş gibi değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Erhürman, “Çoğunluk sizde olabilir ama Meclis’in ne zaman çalışıp, çalışmayacağına siz karar veremezsiniz” dedi.

BEROVA

Yanıt için kürsüye gelen UBP Milletvekili Özdemir Berova, parlamentoda 2013 yılından bu yana hizmet ettiğini belirterek, bu konular için Danışma Kurulu’nda karar alındığını kaydetti.

Yasaların hazırlanması, Meclis’in daha etkin ve fiili çalışmasının önemine değinen Berova, Meclis’in sadece genel kuruldan ibaret olmadığını, komitelerle birlikte çalıştığını, en etkin ve verimli şekilde kullanılması gerektiğini anlattı.

Muhalefetin her şeye karşı bir politika uyguladığına dikkat çeken Berova, zor dönemi çalışmaları en verimli şekilde yaparak aşmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Bugün Meclis’te ivediliği alınacak yasa tasarılarının Meclis’te görüşülebilmesi için, İç Tüzüğe göre Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra bir haftalık süreye ihtiyaç duyulduğunu anlatan Berova, 29 Mart’ta Meclis’te görüşülecek bir yasa tasarısı olmaması nedeniyle komitelerin çalışabilmesi için Genel Kurul’un bir gün yapılmayacağını kaydetti.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Özersay da, Danışma Kurulu kararlarının oy birliğiyle alındığına işaret ederek, çalışma günleri konusunda hükümetin muhalefette bulunan 2 siyasi partiyle istişare içinde olması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

Özersay, bu ve benzer konularda muhalefete birlikte çalışılması için iyi niyet gösterilmesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

SUCUOĞLU

Daha sonra söz alan Başbakan Faiz Sucuoğlu da, son zamanlarda muhalefette bir gerginlik gördüklerini ifade ederek, yarın Meclis’in gününde toplanacağını, haftaya Salı günü de yasa olmaması nedeniyle komitelerin ivedilik kararlarını görüşeceğini, bunda bir art niyet olmadığını kaydetti.

Eğer art niyet olsaydı yarın, ya da diğer haftalarda da Meclis’in toplanmayabileceğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, yapılan toplantılarda CTP’den temsilciler de olduğunu, ancak konu hakkında uzlaşılamadığı için kararın oy çokluğuyla geçtiğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, “Genel anlamda sıkıntılı bir süreç içindeyiz. Ateşe benzin dökülüp de ortalık yansın mı?” diye sordu.

Halkı daha fazla kışkırtmamak için daha dikkatli konuşulması gerektiğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Biraz daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum” dedi.

Başbakan Sucuoğlu’nun konuşması sonrasında karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Dostluk Grubu şu isimlerden oluştu:

UBP: İzlem Gürçağ Altuğra, Resmiye Eroğlu Canaltay, Hüseyin Çavuş, Fırtına Karanfil, Oğuzhan Hasipoğlu, Alişan Şan.

CTP: Filiz Besim, Şifa Çolakoğlu, Ürün Solyalı, Erkut Şahali, Salahi Şahiner.

HP: Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers.

DP: Serhat Akpınar, Hasan Topal.

YDP: Talip Atalay.

Grup Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

UBP: Resmiye Eroğlu Canaltay (Başkan), İzlem Gürçağ Altuğra (Faal Üye), Fırtına Karanfil (Faal Üye),

CTP: Erkut Şahali (Başkan Vekili), Filiz Besim (Faal Üye).

DP: Serhat Akpınar (Sekreter).

HP: Jale Refik Rogers (Sekreter Vekili).

YDP: Talip Atalay (Faal Üye).

Genel Kurul’da daha sonra, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.

Konu hakkında söz alan Resmiye Eroğlu Canaltay, evlat edinen ailelerin evlat edindikleri çocuklarının kimliklerini alamayarak çok büyük zorluklar yaşadıklarını ifade ederek, bu yasayla bu zorluğun üstesinden gelineceğini kaydetti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, konunun önemli olduğunu, prensipte aynı fikirde olduklarını ancak, konunun Yurttaşlık Yasası içinde değil, evlat edinme mevzuatında görüşülmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

BELEDİYELER

Meclis’te daha sonra, Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alınmaya başladı.

ÖZERSAY BELEDİYELER İÇİN AD-HOC KOMİTE ÖNERDİ

Konu hakkında ilk sözü alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, belediyelerle ilgili yasa tasarılarının bir reform olarak gündeme geldiğini, ancak bunun her zaman reform anlamına gelmediğini, içeriğine bakılması gerektiğini söyledi.

3 haftadır HP’nin hükümete Ad-Hoc komite kurulması yönünde çağrıda bulunduğunu, ancak çağrılarının yanıtsız kaldığını ifade eden Özersay, bir Ad-Hoc komitenin kurulmasının önemli ve gerekli olduğunu kaydetti.

Bugün uyarı grevi yapan sendikaların çağrısının da muhalefetin görüşlerinin alınması yönünde olduğuna dikkat çeken Özersay, belediyeler reformunu ve belediyelerin sayısının azaltılmasını desteklediklerini, ancak içi boş tablet reformu doğru bulmadıklarını ve reforma bir içerik kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Nüfus konusunun netleştirilmesi ve belediyelerin gelirlerinin güncel verilerle hesaplanması gerektiğini ifade eden Özersay, verimlilik ve iyi yönetimden bahsedilirken, bazı belediye başkanlarına emeklilik maaşı bağlanması konusunu doğru bulmadıklarını söyledi.

Birleştirilecek belediyelerde çalışanların maaş ve tahsisatlarında uyumlaştırma çalışmaları konusunda soru işaretleri bulunmasının en büyük sorunlardan biri olduğuna işaret eden Özersay, çalışanların kendi özlük haklarıyla ilgili soru işareti bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Özersay, hak yetki ve sorumluluklar açısından konuya netlik kazandırılması gerektiğini söyleyerek, HP olarak hukuk devletini savunduklarını, belediye seçimlerinin ertelenmesini ancak ve ancak usule uygun bir şekilde herkesin fikri alınmasını onaylayabileceklerini veya gerçekten reform yapılacaksa doğru bulabileceklerini söyledi.

Oy birliği ve bazı temel prensiplerde anlaşılması gerektiğini vurgulayan Özersay, çoğunluk kararıyla seçim erteleme durumuna gidilmesi halinde, konunun mahkemelik olacağını, bu kapı bir kez aralarsa, bu Meclis’te çoğunluğu ele geçirenin Anayasa’ya rağmen bazı kararları almaya çalışacağını, bunun da çok tehlikeli olacağını kaydetti.

ERHÜRMAN: “CİDDİYETSİZLİKLE BELEDİYELER REFORMU YAPILAMAZ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, belediyelerle ilgili yaşadıkları süreci aktararak, temsilcilerinin iki kez bu konuda görüşmeye gitmesine rağmen, belediyelerle ilgili yasa tasarısının son halinin metnini, Meclis’e sunulmadan görmediklerini söyledi.

Erhürman, belediyelerle ilgili sözü edilen değişikliğin önemine işaret ederek, en azından son halini görüp istişare edilmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, yasanın genel gerekçesini de eleştirerek, genel gerekçenin hiçbir şekilde anlaşılamadığını, Meclis’ten geçerse utanç duyulacak bir metni bulunduğu görüşünü ifade etti.

Yasa tasarısının genel gerekçesinden kesitler okuyan Erhürman, genel gerekçenin komitede değiştirilmesinin de mümkün olmayacağını kaydetti.

“Ne yaptığınızın farkında olmayarak hazırladığınız metinler var yasa tasarısında…” diyen Erhürman, belediye reformu ve sayıların azaltılması konusuna karşı olmadıklarını, ancak önemli bir mesele olduğu için aceleye getirilmemesi gerektiğini savunduklarını söyledi.

Seçime 3 ay kala belediyelerin sayısının kısıtlanmak istenmesinin ciddi bir demokratik açık ortaya çıkardığın belirten Erhürman, belediyelerin sayısı konusunda kriterlerin iyi değerlendirilmesi, detaylı olarak gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Belediyeler reformu yapılırken, toplu iş sözleşmesinin feshedilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Erhürman, bu konunun iş hukukçuları ile konuşulması gerektiğini, toplu iş sözleşmesinin Anayasal bir hak olduğunu, bunların feshedilmesi halinde Anayasa’ya aykırı bir iş yapılmış olacağını söyledi.

Erhürman, ciddiyetsizlikle belediyeler reformu yapılamayacağını, bu reformun seçime 3 ay kala olamayacağını, bunu yapmanın memleketi daha da büyük bir kaosun içine sokacağını belirterek, bu yasa tasarısı üzerinden reforma gidilmesinin mümkün olamayacağını kaydetti.

Kapatılacak belediyelerin başkanlarına danışmanlık verilmek istenmesini de eleştiren Erhürman, danışmanlığın müşavirliğin daha yeni Türkçesi olduğunu, hiçbir hukuki gerekçeye oturtulamayacağını söyledi.

Bu metinlerin içine kayyumluğun da konulduğunu belirterek bunu eleştiren Erhürman, bunun hiçbir şekilde olamayacağını vurguladı.

Erhürman, “Belediyeler reformu ciddi bir iştir, çalakalem yapılamaz o nedenle bu ivedilik talebine oyumuz rettir. Her şeyden önce demokrasiye terstir. Seçime üç aya kala bu yapılamaz” dedi.

ÜSTEL: “BU SENE SONUNA KADAR SEÇİMLERİ ERTELEMEYE VAR MISINIZ?”

Meclis’te daha sonra İçişleri Bakanı Ünal Üstel, muhalefetin Belediyeler Yasa Tasarısı ile ilgili eleştirilerini yanıtladı.

Üstel, yasa üzerindeki çalışmaların şimdi değil Özkan Murat’ın bakanlığı döneminde başlandığını kaydederek, hükümetleri ve dönemin İçişleri Bakanlarını sıraladı.

Ünal Üstel, “Sizce bu yasa Meclis’e erken mi geldi? Tüm arkadaşların yasa üzerinde emeği var… İlgili yerlerden görüşler alındı. Kimse bana, ‘Bilmiyoruz, oturdunuz 20 günde yasa tasarısı yaptınız’ demesin. Bilgileri harmanladık, derledik buraya getirdik…” dedi.

Hep eleştiri yapıldığını, öneri paylaşılmadığını ifade eden Üstel, “Avrupa Birliği, Türkiye ve Güney komşumuz yasaları, reformları yaparken biz neden yapamıyoruz?” diye sordu.

Anayasa’nın dışına çıkmadıklarını da ifade eden Üstel, parti başkanlarına seslenerek, “Bu sene sonuna kadar seçimleri ertelemeye var mısınız? Bu yasa tasarısı üzerinde çalışmaya devam edelim…Ben gerçekçi bir insanım. Bakanlar Kurulu’nda sunum yaptım, eksik gördüklerimizle ilgili düzenleme yaptık. Komisyonda ne varsa tartışmaya hazırım” şeklinde konuştu.

Nüfusu ve coğrafi konumu kriter aldıklarını söyleyen Üstel, “Sayı 13, 14, 15 olabilir. O çalışılır. 20 bin nüfusu kriter aldık. Hiçbir siyasi düşüncemiz olmadı… Hiçbir köyü de bağlı olduğu belediyenin dışına çıkarmadık” dedi.