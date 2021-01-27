Erhürman: "Eğer Üst Komite 'ülke genelinde kapanma' diyorsa bir dakika bile durmayın"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sağlık çalışanları ve sağlık sisteminin SOS verdiğine değinerek, temaslı sayısının arttığını ve temaslıların takibinde ciddi güçlük yaşandığını belirtti.

Erhürman şunları kaydetti:

"Yalnızca vaka sayısına ve vakaların bölgelere göre dağılımına bakmayın. Temaslılarla ilgili verileri mutlaka dikkate alın.

Veriler Üst Komite'nin elinde. Eğer Üst Komite "ülke genelinde kapanma" diyorsa bir dakika bile durmayın. Sakın ha, maliyeyi falan düşünmeyin. Üst Komite verilere dayanarak tam kapanmayı gerekli gördüğünü söyler ve buna uymazsanız, bu noktadan sonra ekonominin ve maliyenin tam kapanmadan göreceği zarar, tam kapanma olmaz ve bu süreç uzarsa görülecek zarardan kesinlikle daha fazla olmayacaktır."