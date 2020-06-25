Erhürman: “Herkesi endişelendiren bir döneme giriyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 1 Temmuz sonrasına pandemi hastanesi olmaksızın ve yeterli hazırlıklar yapılmaksızın girildiğini belirterek, “Herkesi endişelendiren bir döneme giriyoruz” dedi.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Erhürman dün beraberindeki heyetle birlikte önce Geçitkale Belediyesi’ni ardından da Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Erhürman’a ziyaretlerinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, CTP Lefkoşa milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Erkut Şahali, Sağlık eski Bakanı Filiz Besim ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Erhürman, pandemi sürecindeki hizmetlerinden ötürü Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’a teşekkür plaketi takdim etti. Erhürman, Gazimağusa Devlet Hastanesi ziyaretinde ise Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu’nun yanı sıra Başhemşirelik ve Hastane İdare Amirliği yetkilileri ile görüşmesini takiben hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki günlerde yapılması gerekenler hakkında hekimlerden bilgi aldı.

“ÇABANIZ TOPLUMA MORAL OLDU”

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde konuşan Tufan Erhürman, bu dönemde sağlık alanında çalışan insanların gösterdiği çabanın toplum olarak herkese çok büyük moral verdiğini ve özgüvenini yükselttiğini söyledi.

Bu nedenle bir teşekkür ziyareti düzenlediklerini ifade eden Erhürman, ziyaretin bir diğer amacının da herkeste endişeye yol açan 1 Temmuz sonrası süreci değerlendirmek olduğunu dile getirdi.

1 Temmuz sonrasına pandemi hastanesi olmaksızın ve yeterli hazırlıklar yapılmaksızın girildiğinin altını çizen Erhürman, bu konuda sahada olan sağlık çalışanlarından bilgi almak istediklerini belirtti.

“ARZU EDİLMEYEN BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALIRSAK…”

İkinci bir dalgaya karşı hazır bulunuşluk seviyesi ve eksiklerin neler olduğunu yerinde incelemek istediklerini ifade eden Erhürman, arzu edilmeyen bir durumla karşı karşıya kalınması halinde sağlık altyapısının yeterli olmadığını vurguladı.

Bu konuyu mecliste de sık sık gündeme getirdiklerinin altını çizen Erhürman, geçtiğimiz süreçte sağlık çalışanlarının büyük çaba ortaya koyduğunu kaydetti. Erhürman, yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde Gazimağusa Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının göstermiş oldukları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı Kalfaoğlu nezdinde hekim, hemşire ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür plaketi takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 15:06