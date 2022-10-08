Erhürman: “Üreterek var olmaya, bu topraklara kök salmaya devam edeceğiz”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Üreterek var olmaya, bu topraklara kök salmaya, gelecek nesillerimizi de bu topraklarda yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Erhürman ve beraberindeki heyet, dün akşam 3. Güneşköy Geleneksel Nar Panayırı’na katıldı. Panayır’da açılış konuşması yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, Kıbrıslı Türklerin üreterek var olacağını vurguladı. Erhürman’a CTP'nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Panayır’da kurulan stantları gezen CTP heyeti, bölge halkının sorunlarını dinledi.

-“Nar, çok rahat ihraç da edilebilecek bir ürün”

Festivale koyduğu katkı için Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz’ı tebrik ederek sözlerine başlayan CTP Genel Başkanı Erhürman, kısa sayılmayacak bir süre önce narın, söz konusu bölgede narenciyenin yanında yeniden umut veren başka bir ürün olarak ortaya çıktığını hatırlattı.

Erhürman, ilk başlarda bu ürünün hızla gelişmesini beklediklerini fakat yıllar içerisinde umutlandıracak bir durumun ortaya çıkmadığını kaydetti. Nar üretiminin başlangıcında ve işin ortalarına gelindiğinde, bu ürünün çok rahat bir şekilde ihraç da edilebileceğinin görüldüğünü vurgulayan Erhürman, “Katma değerini artırarak da kullanabileceğimiz bir üründü. Hem içerde turizmde hem ihracat ürünü olarak dışarda gelir sağlayabilecek bir ürün haline getirebileceğimiz, çok açık bir şekilde görülüyordu” diye konuştu.

-“Pandemi, üretimin önemini bir kez daha hatırlattı”

Söz konusu alanda yaşanan gelişmelerin tam da arzu ettikleri şekilde olmadığının altını çizen Erhürman, “Bu aslında, bundan sonra da böyle olacak anlamına gelmiyor” dedi. Pandeminin tüm dünyaya ve Kıbrıs’a, üretimin en kadar önemli bir şey olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Erhürman, Kıbrıslı Türklerin içinde bulunduğu dönemde, var oluşa dair endişeleri tekrardan yaşamaya başladığına işaret etti.

Erhürman, “Narda gösterdiğimiz başarı, pandeminin bize öğrettikleri, bir şeyi tekrardan öğretiyor: Üreten yok olmaz” ifadelerini kullandı. “Üreterek var olmaya, bu topraklara kök salmaya, gelecek nesillerimizi de bu topraklarda yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuşan Erhürman, “İyi ki varsınız, iyi ki üretiyorsunuz” diyerek sözlerini tamamladı.