“Ersin Tatar Parkı”nın temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdemli’yi ziyaret ederek temaslarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Tatar, Erdemli Belediyesi’nin düzenlediği “Ersin Tatar Parkı” çocuk oyun alanı ve dinlenme parkının temelini attı.



Tatar, Erdemli’de ilk olarak Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti. Tatar’a burada brifing verildi.



Brifingin ardından hediye takdimi yapıldı ve 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılan tanklara üs görevi de yapan alandaki laboratuvarlar gezildi.



Cumhurbaşkanı Tatar, burada onuruna verilen öğle yemeğinin ardından Avgadi Yaylası’na çıktı. Burada büyük bir coşku ve mehter marşıyla karşılanan Tatar, adı verilen parkın temelini attı.



Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avgadi Yaylası’nda iki yıl sonra yeniden bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Tatar, Türk halkı ile gönül birliği kader birliği olduğunu ifade ederek, KKTC’nin Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde bağımsız bir devlet olarak yoluna devam etmesi gerektiğini her zaman vurguladığını ifade etti.



Tatar, KKTC’nin gelişmesi ve kalkınmasına önem verdiklerini belirterek, federasyon görüşmelerinin bitmesinin ardından Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki bağımsız egemen devlet tezini ortaya koyduğunu ve Türkiye’nin de buna destek verdiğini vurguladı.



KKTC’nin Türkiye ile güçlü bağlar kurmasının önemine işaret eden Tatar, Kıbrıs’ta iki eşit ve ayrı halk olduğunu bunun tüm taraflarca bilindiğini kaydetti.



Tatar, Türkiye’nin bu bölgede en büyük ve güçlü devlet ve Kıbrıs’ın garantörü olduğunu, mavi vatanda haklarını koruduğunu vurguladı, ulusal davanın önemine vurgu yaptı.



20 Temmuz’da dünyaya önemli mesajlar verileceğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da törenlere katılacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklılığını, egemenliğini, bağımsızlığını, yeni siyasetini, geri adım atılmayacağını dünyaya anlatacaklarını kaydetti.Tatar, Maraş bölgesinin açılmasının da özelde Mağusaya genelde ülkeye olumlu yönde yansıyacağını ifade ederek, yeni siyasetin diğer bacağının da Maraş olduğunu dile getirdi ve Maraş’ın KKTC sınırları içerisinde olduğunu anlattı.KKTC’nin yeni siyasetle geleceğe umut ve güvenle baktığını ifade eden Tatar, Türk tarafının her alanda birlikte çalışmasının önemine vurgu yaptı.Barış harekatının 47. Yılını kutlayacaklarını ifade eden Tatar, “Biz birlikteyiz birlikte olacağız haklarımızı birlikte koruyacağız. Şehitlerimizi unutmadık unutmayacağız. Geleceğimizi geçmişimizi unutmadan şekillendireceğiz” dedi. Tatar, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdemli Belediyesi’nin düzenlediği parka adının verilmesinden dolayı onur duyduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.Pandemi sonrası iki halkın daha yakın ilişkiler ve ziyaretler geliştirmesinin önemine işaret eden Tatar, her zaman beraber olacaklarını vurguladı, Toroslardan Beşparmaklara selam gönderdi.Saygı duruşu, İstiklal marşı ve konuşmaların gerçekleştirildiği törende, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve diğer yetkililer de Cumhurbaşkanı Tatar’a eşlik etti.Törende yapılan konuşmalarda, KKTC’ye destek belirtildi, Türk halkının 1974’te olduğu gibi her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğu ve gerekmesi halinde her türlü göreve hazır oldukları vurgulandı.Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a hediye takdiminde bulunuldu, mehteran takımı gösteri yaptı.Cumhurbaşkanı Tatar, temel atma töreninin ardından sohbet toplantısı yaptı, yaylayı gezdi.