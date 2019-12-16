Ersoy: "KKTC'nin turizm tanıtımı için geniş bir bütçe ayrıldı"

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’nin turizm potansiyelinin dünyada tanıtılması için tanıtım filmi çekildiğini, 2020’de İngiltere’den başlamak üzere yurt dışı pazarlarında kullanılacağını, KKTC’nin tanıtımı için geniş bir bütçe ayrıldığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye daha fazla ziyaretçi beklediklerini söyleyerek, Türk vatandaşlarına KKTC’yi ziyaret etme çağrısı yaptı. Tatar, turizmde yatak kapasitesinin arttığını, hedefin büyütülmesi gerektiğini dile getirerek, yılda 2 milyon turist hedefinin iddialı olduğunu ancak imkansız olmadığını söyledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması gerektiğini söyledi.

KKTC’nin önemli kültürel zenginliği ve değerleri olduğunu dile getiren Tatar, adada önemli Osmanlı eserlerinin bulunduğunu, TİKA’nın bunlara da el atabileceğini, Lefke’deki Osmanlı evinin bu örneklerden biri olarak gösterilebileceğini ifade etti.

Bakan Ersoy’a katkıları için teşekkür eden Tatar, tanıtımın önemine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yöndeki adımlarının önemli olduğunu vurguladı.

KKTC’nin kültür turizmine yönelik önemli değerleri bulunduğunu söyleyen Tatar, Gazimağusa’da 7 ayrı medeniyetin eserlerinin var olduğunu, diğer bölgelerde de durumun aynı olduğunu kaydetti.

“KKTC’nin havası, iklimi, tarihi, kültürel zenginliklerini de tanıtmak, anlatmak lazım” diyen Tatar, üniversitelerin de başarı sağladığını, dünyanın çeşitli yerlerinden öğrencilerin ülkeye eğitim için geldiğini, bu şekilde yakınları ve çevresine de ülkeyi tanıttığını söyledi.

Tatar, KKTC’nin başarılı olduğunu ancak günlük sıkıntılar içinde bazen bu başarıların unutulduğunu belirtti.

Hedefi büyütmek gerektiğine işaret eden Tatar, yılda 2 milyon turistin iddialı bir hedef olduğunu ama imkansız olmadığını söyledi.

Türk vatandaşlarına KKTC’yi ziyaret etme çağrısı yapan Tatar, turizm açısından KKTC’yi değerlendirmelerini istedi.

ERSOY

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC’nin de TİKA’dan yararlanmasının kendileri için önemli olduğunu, ilk faaliyetini de gerçekleştirdiğini, KKTC’nin turizm potansiyelinin tanıtılması için film çekildiğini söyledi. Ersoy, filmin uluslararası medyada gösterilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Çekilen filmin 2020’de İngiltere’den başlamak üzere yurt dışı pazarlarda KKTC’nin tanıtımı amacıyla gösterileceğini belirten Ersoy, KKTC’nin tanıtımını destekleyeceklerini, bunun için geniş bir bütçe ayırdıklarını kaydetti.

Türkiye’den KKTC’ye turist trafiğinin de artırılması için destek vereceklerini söyleyen Ersoy, KKTC’deki nitelikli yatak yatırımlarının arttığını, havalimanının yenilendiğini, alt yapı sorunlarının çözüldüğünü belirtti.

Ersoy, iki ülke kültür bakanlarının çalışmalar yaptığını, iş birliklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.