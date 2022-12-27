Ertuğruloğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ertuğruloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.

AA'nın üç kategoride sunduğu fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade eden Ertuğruloğlu, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in çektiği Van'da terörle mücadele sonrası güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağının dikilmesini konu alan "Görev tamam" fotoğrafını, "çevre ve yaşam" kategorisinde de Rus askerleri ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinden sivillerin tahliyesinde küçük kızın vedasını imgeleyen Pavel Pavlov'un fotoğrafladığı "Kırmışlar kalbini" adlı kareyi seçti.

Ertuğruloğlu'nun "spor" kategorisindeki tercihi de Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'ndaki Arjantin- Suudi Arabistan karşılaşmasında Salih Zeki Fazlıoğlu'nun çektiği "Messi'nin peşinde" fotoğrafı oldu.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına her yıl katıldığını belirterek Anadolu Ajansının başarılı faaliyetlerinin devam etmesi dileğinde bulundu.

Fotoğrafları seçerken tercihlerine etki eden sebepleri anlatan Ertuğruloğlu, "Her fotoğrafın bir hikayesi var. Sporda Messi'ye oy verdim çünkü Messi dünyanın sevgilisi bir oyuncu. Fotoğrafta görünce onu seçtim. Haberde seçimimde terörle mücadele sonrası güvenlik güçlerinin dünyanın en güzel bayrağı olan Türk bayrağını Tendürek Dağı'na dikmesi vardı." diye konuştu.

Pavel Pavlov'un "çevre ve yaşam" kategorisinde bulunan "Kırmışlar kalbini" fotoğrafının, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra sevgi ve acıyı gösterdiğini anlatan Ertuğruloğlu, fotoğrafın 2022'yi özetlediğini, bu nedenle oy verdiğini söyledi.