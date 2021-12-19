Ertuğruloğlu Pakistan’da…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bugün düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Afganistan konulu “Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı”na katıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Makhdoom Shah Mahmood Qureshi’nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantının öğleden önceki oturumunda, sırasıyla, İİT Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal Bin Farhan Al-Saud, İİT Asya Grubu adına Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Pakistan Başbakanı İmran Khan birer konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Qureshi’nin konuk Dışişleri Bakanları onuruna verdiği öğle yemeğinin ardından, toplantının öğleden sonraki oturumuna geçildi.

“İVEDİ DESTEĞE İHTİYAÇ DUYULUYOR”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu burada yaptığı konuşmada, Afganistan’da son zamanların en büyük insanlık krizinin yaşandığına dikkat çekerek, genelde uluslararası toplumun, özelde ise İİT üye devletlerinin ivedi desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, uluslararası toplumun Afgan halkının yanı sıra Filistin halkına da yardım elini uzatması gerektiğini vurgulayarak Filistin sorununa iki devlet esasında bulunacak çözümün, Orta Doğu’ya da barış ve istikrar getireceğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu temasları çerçevesinde, İİT Genel Sekreteri, Azerbaycan, Sierra Leone ve Gabon Dışişleri Bakanlarıyla da görüştü.