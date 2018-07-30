ESENTEPE VE ALAGADİ’DE ÜÇ KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Esentepe Plajı’nın doğusunda ve Alagadi Plajı’nda dün öğleden sonra üç kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçirenlerden 32 yaşındaki Tatiana Lashina’nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.



Polisten verilen bilgiye göre, Bahçeli’de yaşayan Tatiana Lashina (K-32), Esentepe Plajı’nın doğusunda, kıyıdan yaklaşık 15 metre kadar deniz içerisinde dalgaların etkisiyle dengesini kaybedip düşmesi neticesinde boğulma tehlikesi geçirdi.



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Tatiana Lashina’nın hayati tehlikesi devam ediyor.



ALAGADİ’DEKİ OLAY



Girne’de, Alagadi Plajı’nda ise Lefkoşa’da yaşayan iki genç boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıdan yaklaşık 10-15 metre kadar deniz içerisindeyken boğulma tehlikesi geçiren İskender Yılmaz (E-21) ve Sergen Sumakoğulları (E-22) adlı gençlerin hayati tehlikeleri bulunmadığı kaydedildi.