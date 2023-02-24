Evrensel Hasta Hakları Derneği, idarenin afet yönetimine ilişkin aldığı kararlar ve uygulamalarının takipçisi olacağını duyurdu

Evrensel Hasta Hakları Derneği, idarenin deprem ve olası diğer doğal afet ve krizlerin yönetimine ilişkin aldığı kararların, bununla ilgili harcama kalemlerinin ve kararların uygulamasındaki tüm süreçlerin paydaşlarıyla birlikte “yaşam hakları” adına takipçisi olacaklarını duyurdu.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden yapılan açıklamada, depremin yanında diğer doğal afetlere karşı da hazırlıklı olunması gerektiği kaydedilerek, koruyucu tedbirlerin alınması hakkı, yaşam hakkı ve güvenlik hakkı kapsamında, hasta haklarının korunması için alınacak önlemlerin de ivedilikle planlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, olası bir afet durumunda kamu ve özel sağlık kuruluşlarının hizmetlerine aksatmadan devam edebilmesinin, anında müdahalenin ve görev dağılımının önceden planlanmasının önemine değinilerek, gıda, tıbbi ilaç ve malzeme tedariği konusunda da ciddi planlamaya ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

- “Hâlâ ilaç ve tıbbı malzeme tedariğinde istikrar sağlanamamıştır”

Açıklamada, pandemi döneminde birçok hastanın tedaviye erişim hakkı ilaç tedariğinde oluşan aksaklıklar yüzünden ihlal edildiği ve hâlâ ilaç ve tıbbi malzeme tedariğinde istikrar sağlanamadığı savunularak, halihazırda sorunlu olan bu tedarik zincirinin deprem dolayısıyla tekrar aksadığı belirtildi.

Türkiye’den gelen depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında doğabilecek aksaklıklara da yer verilen açıklamada, sağlığa ayrılan bütçenin gözden geçirilmesi, ivedilikle düzenleme yapılması ve kayıt tutulması gerektiği dile getirildi.

Açıklamada, “Halihazırda yetersiz olan sağlık altyapısı, ilaç ve tıbbı malzeme yetersizliklerinin hem adamıza gelen depremzedelerin, hem de ülkemizdeki hastaların haklarının ciddi bir biçimde ihlal edilmesiyle sonuçlanabilecek bu durumun derhal tüm yetkililer tarafından önceliklendirilmesi hayati önem taşımaktadır” denildi.

- “Yerel kapasitemizi geliştirip güçlendirmek için kitlesel olarak harekete geçmeliyiz”

“Toplum olarak öncelikle yerel kaynaklarımızı oluşan bu kriz durumuna ve ilerde olabilecek her türlü acil duruma karşı doğru yönlendirmeli ve yerel kapasitemizi geliştirip güçlendirmek için kitlesel olarak harekete geçmeliyiz” ifadeleri kullanılan açıklamada, yasa yapıcıların farklı konularda uzman örgütleri karar alma süreçlerine dahil etmelerinin ısrarla talep edilmesine devam edilmesi gerektiği vurgulandı.