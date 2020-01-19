Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Uluslararası Eğitim Günü kapsamında okul yönetimlerini öğrencilere yönelik barış kültürü, çok kültürlülük ve farklı temalarda eğitim/öğretim etkinlikleri düzenlemeye, hükümeti ve Cumhuriyet Meclisi’ni de Kıbrıs Türk eğitim sistemini ileriye taşıyacak kaynakları oluşturmaya çağırdı.

Maviş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2018’de ilan edilen ve bu yıl ikinci kez kutlanacak Uluslararası Eğitim Günü kapsamında yazılı açıklama yaptı, 24 Ocak’ta ilköğretim çağında bulunan çocukları konu alan “Farklılıklara Saygı ve Ayrımcılığı Önleme Çalıştayı” düzenleneceğini duyurdu.

Çalıştay, KTÖS ve SOS Çocukköyü iş birliğinde 15.00’te KTÖS Lefkoşa lokalinde yer alacak.

Burak Maviş, KTÖS’ün de üyesi olduğu Eğitim Enternasyoneli ve eğitim alanında örgütlü sendikaların Uluslararası Eğitim Günü’nü hükümetlere "İnsanlar, dünya, refah ve barış için öğrenme" ve "Geleceği öğret, öğren ve şekillendir" çağrısında bulunacağını da belirtti.

Böyle bir günde eğitim hakkını dile getirmenin, ülkedeki ve dünyadaki eğitim sorunlarına dikkat çekmenin eğitim paydaşları için bir fırsat olacağını kaydeden Maviş, okulları öğrencilere yönelik barış kültürü, çok kültürlülük ve farklı temalarda eğitim/öğretim etkinlikleri düzenlemeye çağırdı.

Adanın kuzeyinde eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu kaydeden Maviş, “Toplumsal kaynakları israf etmek yerine, Kıbrıs Türk eğitim sistemini ileriye taşıyacak kaynakları oluşturmak Meclis’in ana hedefi olmalı” dedi.

Maviş, “Eğitime, öğretmenlere yatırım yapın”, “Her çocuğun ücretsiz kaliteli kamu eğitimi almasını sağlayın, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine sahip çıkın” diyerek hükümete de seslendi. Maviş, bu hedeflerin 2015’te 193 ülkenin ortak imzasıyla kabul edildiğini de anımsattı.

“ULUSLARARASI DAYANIŞMAYA DAHİL OLABİLİRSİNİZ”

Maviş, okulların #EducationDay #ShapetheFuture #EgitimGünü #ktös hastag’ları ile uluslararası dayanışmaya dahil olunabileceğini belirterek, bu kapsamda öğrenciler için hazırlanan “Ne Güzel Dünya” ve “Tavşanın Hakları” etkinliklerini de paylaştı.

Maviş, okulların barış kültürü eğitimi, çok kültürlülük gibi etkinlikler hazırlayıp, bunların sosyal medya yoluyla KTÖS’le paylaşabileceğini de belirtti.

Maviş’in yazılı açıklamasında paylaştığı UNESCO verilerine göre, dünyada 262 milyon çocuk okula gitmiyor, 617 milyon çocuk ve yetişkin okuma yazma bilmiyor, 4 milyon mülteci ise okul haklarından yoksun yaşıyor.