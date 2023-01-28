Feyzioğlu: "Desteğimizin tek dayanağı var...Kardeşlik hukuku"

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliğinin Genel Kurulunda konuşma yaptı.

Feyzioğlu konuşmasında şunlrı kaydetti:

"Asrın projesi ile Türkiye'den su geldi. Karada dağıtımı için DSİ'miz çalışıyor.

Ondan daha büyük projemiz, kablo ile elektrik. KKTC hem enerji arz güvenliğine kavuşacak hem üreticinin ve herkesin elektrik maliyeti ucuzlayacak.

Gümrük otomasyon sistemi tamamlandı. Gazimağusa Liman Gümrüğü'nde işlem süreleri çok kısalacak.

TİKAmız ile narenciye kurutma ve paketleme pilot projelerini hayata geçiriyoruz. Tarıma dayalı sanayi gelişecek.

Dijital Dönüşüm Ofisimiz KKTC e - devlet yapısını tamamladı. Şimdi sıra KKTC kurumlarının hizmetlerini yüklemesinde. E devlet içinde çalışacak Çiftçi Kayıt Sistemi planlama imkanı ve hizmete erişim kolaylığı sağlayacak.

Üreticinin ürünü Mersin'den dönmesin diye Devlet Laboratuvarını yeniliyoruz. Keşke bir organizasyon yapılsa da dondurulmuş gıdaları getiren soğutmalı kamyonlar boş dönmesi, narenciyeyi Türkiye'ye götürse. İki yönlü de taşıma maliyeti yarı yarıya azalır. Tüketici faydalanır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası el atsa çözülür sanırım.

Bir Rum gazete makalesinde okudum. Bu ve nice projelerle Kuzey Kıbrıs kendine yeter hale geliyor diye şikayet ediyorlardı. Memnun oldum. Bir üzücü haber vereyim onlara. Şikayetleri daha da artacak. Türkiye - KKTC işbirliği ile KKTC yere sapasağlam basan, kendine yeten bir ekonomiye kavuşacak."