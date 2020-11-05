Fırat Borak: "Siyasiler seçim derdinde, esnaf siftah yapamaz halde"

Dipkarpaz Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasilerin seçim ve kurultay derdinde olduğunu belirterek, ülkede yaşanan sorunlara vurgu yaptı.

Fırat Borak’ın paylaşımı şöyle:

“Siyasiler seçim ve kurultay derdindeyken; Karpaz Meslek Lisesi Binaları, tehlikeli raporları olmasına rağmen, eğitime devam ediyor. Yeni bina inşaat halinde.

Dipkarpaz Özel Eğitim Merkezi; vakıfların maddi desteğini çekmesi ile kapatıldı. Özel Eğitim Merkezi Binası, peşkeş çekilmeye çalışılıyor.

Özel iş yerleri, siftah yapamaz hale geldi. İnsanlar, Bakanlar Kurulu kararına dayandırılarak evlerinden oluyor ama kararı bozan yok!

Bu halk uyudukça ve kişisel menfaat peşinde koştukca, kullanılmaya devam edecek. Uyanın artık. Ancak biz; yılmadan, mücadeleye devam edeceğiz."