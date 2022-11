First Lego League fuarları 5 ve 12 Aralık’ta yapılacak

First Lego League Kıbrıs ayağı, Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi ve Masterkids organizasyonuyla, 5 ve 12 Aralık’ta The English School of Kyrenia’da gerçekleşecek.

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, yüzden fazla ülkede yedi yüz bin öğrenciden fazla katılımın olduğu First Lego League, 6-10 yaş arası çocukların bilim ve mühendislik alanlarında ilgisini çekmek ve gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Bu yılın konusunun “Super Powered” teması ile yenilenebilir enerji kaynakları olduğu fuarda, çocukların, elektrik enerjisinin üretiminden tüketimine olan yolculuğunu, yenilenebilir enerji kaynaklarını ve yeryüzüne olan etkilerini araştırması ve seçtikleri problemlere karşı çözüm önerilerini sunması bekleniyor.

Adada 2017 yılından beri organize edilen First Lego League Explore’a bu sene 100 takım başvurusu ile rekor bir katılım olacağına işaret eden Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi direktörü Mert Balın, şunları kaydetti:

“Çocukların, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik, kodlama, tasarım, 3 boyutlu düşünme, araştırma, sorgulama ve sunum becerilerinin gelişmesine, üretken ve duyarlı dünya vatandaşları olarak yetişmelerine katkı sağlayan uluslararası bir etkinliği Kıbrıs’ta düzenlemekten ve bu fuara ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz.

Adamızda yaşayan çocukların, dünyadaki yaşıtlarıyla birlikte kendilerini gösterebilecekleri bu ilk ve tek uluslararası programa katkı koyan tüm destekçilerimize teşekkür ederiz.”