Fransız Büyükelçisi KTÖS’ü ziyaret etti

Fransız Büyükelçisi KTÖS’ü ziyaret etti
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Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti. Büyükelçi Salina Grenet-Catalano, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ile görüştü.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Kıbrıs toplumuna yönelik açtıkları burs programı, Fransızca dil eğitimleri ve diğer kültürel iş birlikleri hakkında bilgi veren Büyükelçi Grenet-Catalano, çalışmalarını Kıbrıs Türk toplumunu da bu uygulamalara daha çok katmak için sürdürdüklerini dile getirdi.

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Kıbrıs’ta yaşayan öğrencilerin üniversite seçimlerinde Fransa’yı öncelikli hedef olarak görmeleri için de çalışma yaptıklarını belirten Grenet-Catalano, Kıbrıslı Türk öğrencilerin burs programı ile ilgili bilgi almak için websitelerini ziyaret edebileceğini ifade etti.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Büyükelçi Salina Grenet-Catalano’ya teşekkür ederek, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’nin uygulamaları ve düzenlemelerinden daha geniş kapsamda yararlanabilmeleri için AB üyesi ülkelerden destek beklediklerini kaydetti.

Maviş, Kıbrıslı Türklerin yerinin AB olduğunu söyledi.

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