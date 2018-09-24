"GARANTÖRLER NEW YORK'TA GÖRÜŞÜYOR!"

"GARANTÖRLER GÖRÜŞÜYOR!"

Kıbrıs’ta garantör ülke olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanlarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde yarın New York’ta gayrı resmi bir toplantı gerçekleştirecekleri iddia edildi.

Rum radyosunda yer alan haberde, New York’tan elde edilen bilgilerin, Kıbrıs’ta garantör ülke konumunda bulunan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin yarın gayrı resmi bir toplantı yapacakları belirtildi.

Haberde, dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak toplantının Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın girişimiyle gerçekleşeceği de iddia edildi.

Kaynak: Fatma Kişmir