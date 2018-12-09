GAÜ'den felaketzedelere yardım

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), almış olduğu karar doğrultusunda, geçtiğimiz günlerde yurt geneli etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi sonrası yoğun zarar gören Dikmen bölgesinde ikamet eden vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ olarak almış oldukları karar doğrultusunda, selden zarar gören Dikmen bölgesinde ikamet eden vatandaşlara yardım eli uzatacaklarını ifade etti. Akpınar, GAÜ’ye bağlı olan Afet Yönetimi Bölümü ve AKUT Kulübü’nün tam desteğiyle Dikmen’deki felaketzedelere gerek erzak; gerekse su basan evlerin temizliği, su boşaltılması noktalarında sınırsız yardım yapacaklarını belirttiği açıklamasında, şilte battaniye ve benzeri ihtiyaçları olanların da ihtiyaçlarının karşılayacağını bildirdi.

Akpınar ayrıcas, Dikmen bölgesinde yardıma ihtiyacı olan kişilerin, GAÜ Rektörlüğüne başvurmaları gerektiğini söyledi.