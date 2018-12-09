GAÜ Eğitim Fakültesi'nden AIDS farkındalığı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinden 1 Aralık Dünya AİDS Günü Farkındalık için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademisyenleri ve öğrencileri Girne AİDS’e karşı hafta sonu Girne Liman ve çevresinde halkı bilgilendirerek farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Üniversiteler arasında yapılan ilk etkinlik olduğunu vurgulayan GAÜ Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Olga Pilli ‘‘ Farkındalığı arttırmak ve bilinçlendirmek adına kırmızı kurdele ve rozet takma töreni gerçekleştirdik. Bu eylem içerisinde öğrencilerimizin de birliğiyle hem Girne Liman da hem de okulumuzun içerisinde çevremizi bilinçlendirerek kırmızı kurdeleleri taktık’’ ifadelerini kullandı.

AİDS’e karşı GAÜ Eğitim Fakültesi akademisyen ve öğrencileri ile birlikte film gösterimi yapılacağını vurgulayan Olga Pilli herkesin AİDS’e karşı farkındalık yaratması gerektiğini belirtti.