Gazetelerin manşetlerine göz atın - 12 Temmuz 2022

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 12 Temmuz 2022
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Hasan korkmaz
Hasan korkmaz - 5 saat Önce

Bira,daha gercekci

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Avustralya’da bulunan Kıbrıs Türk İslam Derneği...
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