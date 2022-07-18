Gazetelerin manşetlerine göz atın - 18 Temmuz 2022

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 18 Temmuz 2022
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Güzelyurt-Lefke çift şeritli ana yolunun yapımında...
Güzelyurt-Lefke çift şeritli ana yolunun yapımında...
  1. Kıbrıs
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