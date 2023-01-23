ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 23 Ocak 2023
Kıbrıs
23 Ocak 2023 Pazartesi 06:54
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023, 08:11
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Dikmen’de yoldan çıkıp takla atan araçta 3 yaralı
Dikmen’de yoldan çıkıp takla atan araçta 3 yaralı
Kıbrıs
Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde kaza
Kıbrıs
HP yetkilileri, Yeşilköy’de vatandaşlarla bir araya geldi
Kıbrıs
Tatar, Lefkoşa’da düzenlenen Duatlon Yarışı Ödül Töreni’ne katıldı
Kıbrıs
Tüketiciler Derneği Genel Kurulu’nu yaptı..Işık yeniden başkan
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Tüketiciler Derneği Genel Kurulu’nu yaptı..Işık...
Tatar, Güzelyurt açık pazarda esnaf ve vatandaşlarla...
Din-Gör-Sen İsveç’teki Kuran-ı Kerim yakma eylemini...
Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni...
Gazimağusa Belediyesi’nin Pertev Paşa Mahallesi’nde...
Facebook
46.1B
Twitter
8.6B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Dikmen’de yoldan çıkıp takla atan araçta 3 yaralı
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE