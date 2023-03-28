Gazimağusa Belediyesi kent genelinde sivrisinekle mücadeleyi sürdürüyor

Gazimağusa Belediyesi, kent genelinde sivrisinekle mücadelede, göletler ve sazlık alanlarda çevreyle uyumlu biyolojik larvasit kullanarak, ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı Sağlık Şubesi ekipleri, bir süreden beridir sivrisinekle mücadelede göletlerin ilaçlanması konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Mücadele, Gazimağusa Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleriyle uzman biyologların birlikte yürüttüğü çalışmalarla, fizibilite raporu ışığında biyolojik yaşama olumsuz etkisi olmayan ilaçlar kullanılarak, sürdürülüyor.

Bu kapsamda Atık Su Arıtma Tesisi, Çanakkale Göleti çevresi, Gülseren Göleti ve sazlık alanlara öncelik veriliyor. Sivrisinek larvalarını kaynağından yok etmeyi hedefleyen ilaçlama çalışmalarına ek olarak ise, Gazimağusa Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri tarafından üretilen ve göletlere bırakılan larva yiyen balıklar da mücadelede etkin rol alıyor.

-Soyer’den halka uyarı

Sağlık Şubesi Amiri İlke Sabit Soyer, sulak alanlarda sürdürülen mücadelenin yanında sivrisinek larvalarının üremesini engellemek için kent halkını, kendi yaşam alanlarında açıkta su birikintisi bırakmama konusunda uyardı.

Evlerde depo kapaklarının açık bırakılması, kova, lastik içi gibi yerlerde oluşan durağan su birikintilerinde sivrisinek larvalarının ürediğini ifade eden Soyer, kent halkının bu unsurlara dikkat ederek, mücadeleye katkı sağlayabileceğine vurgu yaptı.

Geçmiş dönemlerde nisan ayının başlarında ilaçlama çalışmalarının yapıldığını belirten İlke Sabit Soyer, yılın bu zamanında sivrisineğin larva evresinden erişkin sinek evresine geçtiği için mücadelenin etkili olmadığını, bu nedenle şubat ayı itibarı ile ilaçlama çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Mücadelede fizibilite çalışmalarının önemine dikkat çeken Soyer, Gazimağusa Belediyesi’nin sahip olduğu iyi ekipman ve tecrübeli personel ile fizibilite çalışmaları kapsamında larva sayımlarının yapıldığını, ilaçlamaların da oluşturulan fizibilite raporu sonucunda 20 günlük periyotlarla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Larva mücadelesinde balık kullanıldığına da dikkat çeken Soyer, sivrisinekle etkin mücadele için Gazimağusa Belediyesi Sağlık Şubesi tarafından bu yıl bin 600 balığın üretilip sulak alanlara bırakıldığını açıkladı.

Soyer, amacın sivrisinek popülasyonunu yüzde 70 oranında azaltmak olduğunu belirterek, bunun yüzde yüz seviyede başarılmasının hem mümkün olmadığını hem de doğal yaşamın döngüsüne zararlı olduğunu ifade etti.