Gazimağusa'da eğlence mekanı önünde kavga

Bugün 01:00 sıralarında, Gazimağusa’da bir eğlence mekanı önünde, B.Y. (E-24), kız arkadaşına küfür ettiği gerekçesi ile A.Y.(E-32) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde karşılıklı olarak birbirlerinin boğazını sıkıp itmek sureti ile kavga edip yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptıkları sırada A.Y. burnuna aldığı yumruk darbesi nedeniyle burun kemiği kırıldı.

A.Y. kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

Polis. B.Y'nin tutuklandığını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2019, 11:36