Gazimağusa'da uyuşturucu...3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da polis tarafından yurt odalarında yapılan aramalarda bulunan uyuşturucu maddelerle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 10.30 sıralarında Gazimağusa’da A.M.A.E.’nin (E-18) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da, dün 13.00 sıralarında ise R.M.F.J.’nin (E-21) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma neticesinde mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.M.S.’nin (E-24) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde yapılan aramada da yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA BIÇAKLA YARALAMA

Gazimağusa’da önceki gün F.S.A.A.(E-19), aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda bulundurduğu ancak henüz tespit edilemeyen bıçak ile Mohamed Altarhouni’nin sol ayak baldırı, göğüs kafesi ve sağ kalçasına sokarak yaraladı.

Söz konusu şahıs Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk müdahalesine müteakip Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı. F.S.A.A. (E-19) dün tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

ERCAN’DA PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün O.A. (E-28) tasarrufunda 11 bin 400 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

Ercan Havalimanı’nda dün gece ise S.M.M. (E-49) tasarrufundaki 20 bin 900 ABD Doları, bin 600 Euro, 990 sterlin ve 132 bin Irak Dinarı nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.