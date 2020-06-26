Gazimağusa'da uyuşturucu...3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün uyuşturucu madde tasarrufundan üç kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, U.E.T’nin (E-38) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan F.Ü (K-40) ile K.C (E-31) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ

Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Tujan İyican’a ait ambarın avlusu içerisinden yaklaşık 168 kilogram hurda demir çalındı. Konuyla ilgili olarak Y.D (E-44) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.