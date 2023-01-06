Gazimağusa - Karpaz anayolunda trafik kazası

Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasida bir kisi ağır yaralandi.

Polisten verilen bilgiye göre saat 19.00 siralarinda yasanan kazada, Ahmet NURÇİN (E-57), yönetimindeki HB 153 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Cyprus Garden Otel kavşağı yakınlarına geldiğinde yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Abdülgaffar DURĞIN'a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Abdülgaffar DURĞIN kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.