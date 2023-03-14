Ercan Havalimanı’nda, İstanbul-Ercan uçuşu sırasında, uçakta rahatsızlanan 81 yaşındaki Nazmıe Amet Hasan (K-81) hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay bugün saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

-Gazimağusa, Lapta ve Gemikonağı’nda uyuşturucu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Yosun operasyonu” kapsamında, M.Y.’nin (E-36) aracında yapılan aramada, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan dün Lapta’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında ise, N.A.(E-38) ve Ş.A.’nın (K-50) tasarrufunda 3 gram 500 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve pipo bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Dün Gemikonağı’nda, S.B.’nin(K-19) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1300 TL nakit para emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen T.R.(E-25) tutuklandı.

-Dipkarpaz’da kasti hasar…meselede zanlı olarak görülen iki kişi tutuklandı

Dipkarpaz’da, Cemal Okkan sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın önünde, park halindeki FT 101 plakalı aracın üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülerek, yakıldı.

Dün akşam 22.30 sıralarında meydana gelen yangın bölge sakinleri tarafından söndürüldü.

Yangında söz konusu aracın ön kaputu, panjuru, tamponu, sol ön farı, silecekleri ve sol çamurluğu yanarak zarar görürken, ısı nedeniyle aracın ön camı çatladı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen F.Ç.(E-52) ve E.M.Ç. (E-25) tutuklandı.

-Boğaziçi’nde bıçakla yaralama

Boğaziçi’nde, aralarında yaşanan tartışma sonucu Murat Arslan’ı (E-54)’ı bıçakla kulağından yaraladıktan sonra yere düşürüp, yüzüne tekme atarak darp eden N.S.(E-53) tutuklandı.

Olay dün 15.00 sıralarında meydana geldi.

-Taşkent’te araç yangını

Taşkent’te, park halinde bulunan NL 221 plakalı aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen yangın bölge sakinleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu söz konusu aracın sağ ön lambası ile motor bölümündeki plastik aksamları tamamen yanarken, ısıdan dolayı ön camı patlayarak, ön kaputu zarar gördü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.