Gazimağusa- Lefkoşa yolunda alkollü sürücü kaza yaptı

Bu akşam, saat 21:15 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Kenan GÖK (E-34), 171 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RK 935 plakalı kamyon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Dağyolu çemberi yakınlarında benzini bittiği için yolun solunda banket içerisinde park halinde bulunan EH 968 plakalı araca çarpıp kontrolsüzce yoluna devam edip, yolun solunda bulunan bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi.

Polis, kaza sonucu yaralanan Kenan Gök'ün kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Soruşturma devam ediyor.