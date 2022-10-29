Gazimağusa’da “Çıkmaz Sokak Operasyonu”: 1 kilonun üzerinde uyuşturucu bulundu

Gazimağusa’da düzenlenen “Çıkmaz Sokak Operasyonu”nda, 1 kilonun üzerinde uyuşturucu ile 20 bin Euro üzerinde nakit para ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, N.Y.’nin (E-25) kullanımındaki araçta ve ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 1 kilo 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, yaklaşık 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 1 adet hassas terazi bulundu. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 9 bin 650 TL, 50 Sterlin, 950 Dolar ve 18 bin 290 Euro nakit para ele geçirildi.

Olayla bağlantısı tespit edilen O.A.B.’nin (E-25) kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.S.S.R. (E-24) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.