Gazimağusa’da kanalizasyon çalışması takvimi açıklandı

Gazimağusa Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından yapılmakta olan Gazimağusa kanalizasyon şebekesi iyileştirme çalışmalarında, tamamlanan sokaklar ile yapımına yeni başlanacak sokakların çalışma takvimini açıkladı.

Buna göre, hat döşemesi ve sıkıştırma işlemi yapılan Mustafa Kemal Bulvarı’nda asfaltlama çalışması tamamlandı.

Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Hurmalı çember ile Ali Mahir Parkı arasındaki güzergâhta kazılan yerlerin hem dolgu hem de sıkıştırma işlemi test edildikten sonra asfaltlama işlemine geçildi.